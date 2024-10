Amtsbekannter Mann droht seiner Ehefrau mit Mord

Veröffentlicht am 1. Oktober 2024, 15:12 / ©Montage: Canva

Ein 29-jähriger amtsbekannter Mann aus Villach bedrohte am 30. September gegen 21 Uhr seine 27-jährige Ehefrau mit dem Umbringen. Da der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tat eine Fußfessel trug, wurde mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache gehalten. Diese ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an. Der 30-Jährige wird nach Abschluss der Erhebungen wegen gefährlicher Drohung angezeigt.