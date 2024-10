Villacher Unternehmensberatung schlittert in die Insolvenz

Am Landesgericht in Klagenfurt wurde heute, am 1. Oktober über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über die ORAMA Handels und Beratungs GmbH in Villach eröffnet. Die Höhe der Schulden ist derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz ist ein Dienstnehmer betroffen. Das betroffene Unternehmen betreibt Unternehmensberatung. Forderungen können bis zum 21. Oktober 2024über den AKV EUROPA eingereicht werden.