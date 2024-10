Schwer verletzt: Arbeiter (37) stürzt fünf Meter ab

Bei Arbeiten am Dach eines Rohbaus in Lavamünd im Bezirk Wolfsberg stürzte heute Mittag, am 1. Oktober, ein 37-jähriger Arbeiter etwa fünf Meter durch eine Dachluke zu Boden. Der Arbeiter aus dem Bezirk Wolfsberg erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.