Aus Traditionsbetrieb wird Bistro: Bekannte Grazer Gastronomen übernehmen

Für den Grazer Traditionsbetreib „Werner´s Elektroladen“ hieß es im Dezember 2023 „Lebwohl“. Es konnte sich kein Nachfolger finden lassen, weshalb sich das Geschäft nach 45 Jahren aus der Innenstadt verabschiedet. Der Betrieb verkündete sein “Aus” bereits Anfang August 2023. “Unser Chef geht mit Ende des Jahres in Pension”, so die Auskunft auf Anfrage von 5 Minuten. Dieser hat den Laden 24 Jahre lang geführt und war zuvor schon etwa 20 Jahre lang dort angestellt. Im Sommer 2023 gab es noch die Hoffnung, dass sich ein Nachfolger finden lassen kann. Dann stand der Jahreswechsel kurz bevor und die Suche nach einem Nachfolger blieb erfolglos. Deshalb verabschiedete sich der Traditionsbetrieb aus der Grazer Innenstadt. Was mit den leerstehenden Räumlichkeiten passieren soll, das stand damals noch in den Sternen.

Francis Cafe & Bistro eröffnet im November

Nun soll dem Laden wieder neues Leben eingehaucht werden. Das Lokal „Francis Cafe & Bistro“, welches von dem bekannten Gastronomen-Ehepaar Gauster geführt wird, zieht dort ein. Die beiden betreiben bereits das „Dreizehn by Gauster“, welches sich ebenfalls am Franziskanerplatz befindet. Für die bevorstehende Eröffnung im November werden bereits Mitarbeiter über eine Stellenausschreibung gesucht.