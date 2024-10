„Du bist nicht allein“: Info-Event zum Tag der seelischen Gesundheit

In der Arbeiterkammer Graz wird am Donnerstag, den 24. Oktober eine Informationsveranstaltung stattfinden.

Bei dieser Gelegenheit wird die breite Palette an Einrichtungen der psychosozialen Versorgung in Graz sichtbar gemacht werden. Denn psychische Erkrankungen können jeden Menschen treffen, unabhängig von Alter, sozialem Status oder Geschlecht. Das Motto „Du bist nicht allein – Wir helfen gerne!“ ist dabei eine klare Botschaft an aller Grazer, dass sie bei psychischen Problemen Hilfe erhalten können. Gemeinsam mit den Einrichtungen der psychosozialen Versorgung soll ein Zeichen für den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten gesetzt werden.