Gute Nachrichten: Die Wasserqualität verbessert sich weiter

Heute gibt es gute Nachrichten. Die Wasserqualität in Klagenfurt verbessert sich weiter.

Veröffentlicht am 1. Oktober 2024, 18:33 / ©Pexels/Nithin PA

Die durchgeführten Maßnahmen zur Wasserproblematik zeigen nun endlich Wirkung. Denn die Wasserqualität in den Leitungen verbessert sich weiter. Heute sind weitere Probenwerte bei der Gesundheitsbehörde eingetroffen. Es sind die vorläufigen Werte von den Beprobungen, die am Wochenende entnommen wurden. Diese haben bereits die 48 Stunden Prüfzeit durchlaufen.

Werte zeigen positive Entwicklung

Die Werte zeigen eine weitere positive Trendentwicklung. Von 25 Vorbefunden waren alle 25 in Ordnung. Es ist jedoch erst eine Momentaufnahme. Wenn jetzt auch die Werte der zeitlich nachgelagerten Kontrollbeprobungen frei von Enterokokken bleiben, dann sind diese die Basis für weitere Freischaltungen von Stadtteilen.

Trinkwasseraufbereitungsanlage des Bundesheeres in Betrieb

Bisher pendelte das Österreichische Bundesheer mit Tanklastkraftwagen zwischen den Quellgebieten außerhalb des Stadtgebietes und den Vergabestellen in der Stadt. Zusätzlich wurde in den vergangenen Tagen auch eine eigene Trinkwasseraufbereitungsanlage am Messeparkplatz aufgebaut. Jetzt ist auch die finale Freigabe der Gesundheitsbehörde erfolgt, dass das Wasser direkt vor Ort aufbereitet werden kann.

Diese Gebiete sind freigegeben Auf der Homepage der Stadtwerke www.stw.at/trinkwasser befindet sich eine ausführliche Information über alle Gebiete, die zwischenzeitlich wieder freigegeben wurden. Auch eine Suche mittels direkter Adresseingabe ist möglich. Seitens des Einsatzstabes erfolgte am heutigen Dienstag keine weitere Gebietsfreigabe.

Empfehlung der Gesundheitsbereiche für übrige Stadtteile bleibt aufrecht

Für alle noch nicht freigegebenen Stadtteile gilt nach wie vor die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde. In diesen Gebieten gilt weiterhin die Empfehlung, das Wasser vor dem Trinken rund drei Minuten aufkochen. Danach kann das Wasser bedenkenlos getrunken werden. Duschen, Zähneputzen, Wäsche waschen etc. ist weiterhin mit Leitungswasser bedenkenlos möglich.

Trinkwasserversorgung weiterhin täglich von 8 bis 20 Uhr

Für alle Bürger jener Stadtteile, in denen das Wasser noch nicht ohne Abkochen verzehrt werden soll, bleibt die Versorgung mit Trinkwasser aufrecht. Auf dem Messegelände (Parkplatz „P3“ – Einfahrt Florian-Gröger-Straße 39) kann weiterhin täglich zwischen 8 Uhr und 20 Uhr kostenlos Wasser abgeholt werden.

Hotline für Soziales

Ebenso bleibt das Angebot der Abteilung Soziales bestehen, welches täglich von 8 bis 15 Uhr kostenloses Wasser für unterstützungsbedürftige Personengruppen, wie alte und gebrechliche Menschen, körperlich beeinträchtigte Personen sowie für Kranke und Bettlägerige bereit- und zustellt. Dieses Angebot gilt ausschließlich für Menschen, die aufgrund eines Gebrechens das Haus bzw. die Wohnung nicht verlassen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 18:50 Uhr aktualisiert