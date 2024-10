Lange Nacht der Museen auch in Villach

Die ORF-Lange Nacht der Museen wird auch am 5. Oktober in Villach spannend und ereignisreich. „Die Kulturstadt Villach nimmt die Gelegenheit wahr, und will sich an diesem Abend präsentieren. Für alle aktuellen Ausstellungen gibt es ein attraktives Begleitprogramm, so ist Kultur erlebbar und bietet sicher auch eingefleischten Museums- und Galeriebesuchern etwas Neues“, ist Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser überzeugt.

Thema „Demenz“ als wichtiges Anliegen

In der Galerie Freihausgasse wird ein kreatives Kinderprogramm angeboten. Im Museum im Dinzlschloss wird eine Band aufspielen. Der Kulturreferentin liegt das Projekt „Demedarts“ der künstlerischen Forschungsgruppe der Universität für Angewandte Kunst in Wien besonders am Herzen. Die Gruppe erforscht künstlerisch Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster in einer alternden Gesellschaft. Sie wird das Dinzlschloss, das Museum sowie die Galerie Freihausgasse mit dem „Archiv der Verwirrung“ bespielen. „Damit wollen wir auf das wichtige Thema Demenz aufmerksam machen, wo wir jetzt wieder Vorträge und Infoabende anbieten“, betonte Sandriesser.