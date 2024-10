Kühler und Nass: So wird das Wetter in Österreich am Mittwoch

Veröffentlicht am 1. Oktober 2024, 20:41 / ©5 Minuten

Am Nachmittag könnte sich in Regionen von Vorarlberg bis westliches Niederösterreich etwas Sonne zeigen. Stellenweise wird es windig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 9 bis 17 Grad, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 20:57 Uhr aktualisiert