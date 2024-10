Urlauberfamilie wollte in Tirol wandern gehen: Ausflug endet im Spital

Eine 56-jährige Urlauberin zog sich beim Wandern in Schwaz (Tirol) eine schwere Schädelverletzung zu.

Veröffentlicht am 1. Oktober 2024, 20:41 / ©Thomas Kaiser

Gegen 15.50 Uhr wanderte eine 4-köpfige deutsche Urlauberfamilie von Achenkirch kommend über den Gaisalmsteig zur Gaisalm. „Im Bereich der Gaisalm stieg eine 56-jährige Deutsche auf eine, östlich des Steigs befindliche, kleine Felshalbinsel, welche mit leichter Felskletterei in wenigen Schritten vom Steig aus bestiegen werden kann. Dabei rutschte die Frau auf einem feuchten Felsen aus, stürzte rücklings ca. drei Meter im Uferbereich ins Wasser und schlug dabei mit dem Hinterkopf am felsigen Ufer auf“, informiert die Polizei in einer Aussendung.

Schwere Schädelverletzung

Die 56-Jährige zog sich eine schwere Schädelverletzung zu und wurde in weiterer Folge vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. Im Einsatz standen außerdem die Freiwillige Feuerwehr Achenkirch mit zehn Einsatzkräften und dem Feuerwehrboot, die Wasserrettung mit fünf Einsatzkräften und dem Wasserrettungsboot sowie eine Streife der Polizeiinspektion Jenbach mit dem Polizeiboot und einem Alpinpolizisten.