Das sind die besten Cafés der Steiermark

Das Livestyle Magazin Falstaff hat sich auf die Suche nach den besten Kaffeehäuserin in Österreich begeben und präsentiert nun die Top 10 der Steiermark im Café Guide 2025. Besonders auffällig: Erstaunlich viele Cafés aus der Landeshauptstadt Graz befinden sich auf der Liste.

Kaffeerösterei Maitz zum besten Café der Steiermark gewählt

Auf den ersten Platz hat es die „Kaffeerösterei Maitz“ in St. Anna am Aigen geschafft. Ebenfalls Stockerlplätze sichern konnten sich das „Operncafé“ in der Grazer Innenstadt (Platz 2) und die „Rescheria“ in Feldbach (Platz 3).