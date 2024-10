Häusliche Gewalt: Klagenfurter nach Fahndung verhaftet

In ihrer Wohnung in Klagenfurt wurde eine 34-jährige Frau von ihrem 29-jährigen Freund seit April 2024 mehrfach geschlagen und mit dem Umbringen bedroht. Dabei wurden dem Opfer teilweise schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt. Gestern wurde der Mann gegenüber der Frau erneut gewalttätig. Diese erstattete daraufhin eine Anzeige, worauf der 29-jährige Klagenfurter im Zuge einer Fahndung an seiner Wohnadresse angetroffen und festgenommen werden konnte. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert und wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.