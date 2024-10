Lebensgefahr nach Großbrand: Wolfsberg warnt Schaulustige

Die Ruine der ausgebrannten Lagerhalle in Wolfsberg zieht nun Schaulustige an, die in den Trümmern herumsteigen.

In der Lagerstraße in Wolfsberg kam es in der Nacht auf den 27. September zu einem verheerenden Großbrand. Die komplette ehemalige Lebekhalle brannte dabei aus. Nun ist es jedoch so, dass die Brandruine der großen Lagerhalle immer noch Schaulustige anzieht. Dies kritisiert die Pressestelle der Stadtgemeinde Wolfsberg nun in den sozialen Medien und erinnert die Bürger an das strenge Betretungsverbot.

Schaulustige ignorieren Betretungsverbot

„LEBENSGEFAHR – ABSOLUTES BETRETUNGSVERBOT“ – mit diesen drastischen Worten mahnt die Stadtgemeinde Wolfsberg die Menschen, die einen näheren Blick auf die Trümmer der Lebekhalle werfen wollen, auf Facebook. Anscheinend gibt es auch einige Schaulustige, die es für nötig befinden, in der Brandruine herumzusteigen. Dazu gibt die Stadtgemeinde Wolfsberg bekannt: „Das ist lebensgefährlich und strengstens verboten. Überdies drohen strenge Strafen!“

Großbrand nach elektrischem Defekt

Dem Großbrand der Lagerhalle fiel auch ein neues Indoor-Spieleareal für Kinder und Jugendliche zum Opfer, das am 4. Oktober hätte eröffnet werden sollen. Der Brandauslöser dürfte nach neueren Ermittlungserkenntnissen wohl ein elektrischer Defekt in der Disco Fledermaus, die sich in dem Gebäude befand, gewesen sein. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden, ersten Einschätzungen der Polizei zufolge soll sie sich jedoch im Millionenbereich bewegen.