Nach Klagenfurter Wasserkrise: Neues Gerät zur Keimbestimmung wird angeschafft

MALDI-TOF nennt sich das Gerät, das die „State-of-the-Art“-Analytik zur Bestimmung von Keimen ermöglicht. „Aktuell arbeitet das ILV Kärnten (Institut für Lebenssicherheit, Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten) mit einem Gerät, das wir im Jahr 2017, allerdings bereits gebraucht, angekauft haben. Jetzt ist es Zeit für einen Neuankauf“, betonte Gesundheitsreferentin Beate Prettner, die bei der vergangenen Regierungssitzung einen entsprechenden Akt eingebracht hat.

Back-up-Gerät für KABEG

„Das MALDI-TOF-Gerät wird im ILV für Keimisolate aus sämtlichen Probenarten verwendet, das heißt Lebensmittel, Veterinärproben, Umweltproben und auch Wasser. Wie wichtig ein Gerät auf modernstem Stand ist, zeigt gerade die Trinkwasserproblematik in Klagenfurt“, so Prettner. Das MALDI-TOF sei relevant für die gesamte Routineanalytik im ILV Kärnten, denn ohne ein solches Gerät „könnte die mikrobiologische Analytik nicht mehr durchgeführt werden.“ Wie Prettner erklärte, wird ein ähnliches Gerät auch im KABEG-Zentrallabor verwendet: „Sollte es beim KABEG-Gerät einmal zu einem Ausfall kommen, werden die dort anfallenden Messungen am Gerät im ILV durchgeführt. Unser Gerät ist damit also auch ein Backup-System für die KABEG.“

Anschaffungskosten: 335.000 Euro

Für die Anschaffung des neuen Gerätes war ein Ausschreibungsverfahren notwendig. Dieses wurde Mitte September abgeschlossen. Den Zuschlag erhielt ein Gerät der Firma Bruker in Höhe von rund 335.000 Euro. „Mit dem Gerät sichern wir für viele Jahre die verlässlichen Keim-Kontrollen unsere Lebensmittel und des Wassers“, so Prettner.

