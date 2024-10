Diebisches Duo gefasst: Vier E-Bikes dank GPS-Ortung sichergestellt

In der Nacht zum Montag, 30. September 2024, konnten aufgrund einer GPS-Ortung gestohlene E-Bikes sichergestellt werden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert.

„Gegen 2.50 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines vom Opfer mittels GPS geortetem, gestohlenem E-Bike an eine Örtlichkeit in der Gemeinde Wildon beordert“, teilt die Polizei mit. Mithilfe des GPS-Trackings wurde der Standort des E-Bikes genau lokalisiert – es befand sich in einem moldawischen Kleinbus in der Gemeinde Wildon. Das E-Bike, dessen Schloss gewaltsam geöffnet worden war, hatte das Signal direkt aus dem Inneren des Fahrzeugs gesendet.

Verdächtige festgenommen: Polizei findet gestohlene E-Bikes im Kleinbus

“ Im Zuge der Überwachung des Kleinbusses durch die örtlichen Polizeistreifen konnten in weiterer Folge zwei Verdächtige, moldawische Staatsangehörige, beide 23 Jahre alt, angetroffen und festgenommen werden“, wird weiter ausgeführt. Bei einer Durchsuchung des Kleinbusses fanden die Polizisten insgesamt vier hochwertige Fahrräder. Drei dieser Räder waren zuvor bei Keller-Einbrüchen im Bezirk Graz-Umgebung entwendet worden. Obwohl die Festgenommenen bei der Beschuldigtenvernehmung nicht geständig zeigten, wurden von der Staatsanwaltschaft angezeigt und in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt.