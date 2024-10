Grippe-Alarm in der Steiermark: Krankmeldungen explodieren

Veröffentlicht am 2. Oktober 2024, 07:48 / ©Pexels / Karolina Grabowska

Vorige Woche wurden in der Steiermark 10.935 Krankenstände gemeldet – das sind deutlich mehr als im Vergleich zur Vorjahreswoche, in der es 7.808 Fälle waren. Die Influenza-Fälle stiegen ebenfalls von 1.007 im Jahr 2023 auf 1.838 im Jahr 2024. Insgesamt verzeichnete die Steiermark vorige Woche 38.364 Krankenstände, was einen weiteren Anstieg im Vergleich zur Vorjahreswoche bedeutet, als 36.643 Fälle gemeldet wurden.

Grippe-Gefahr besonders hoch – volle Uni, volle Schulen, volle Bahnen

Der Chefarzt der Österreichischen Krankenkasse, Dr. Andreas Krauter, erklärt dazu: „Grippeviren werden durch Tröpfcheninfektion übertragen, vor allem durch Husten und Niesen. Deswegen ist die Gefahr, krank zu werden, groß, vor allem jetzt, wenn Anfang Oktober die Universitäten wieder ihren Betrieb aufnehmen, die Schulen im Vollbetrieb sind und mehr Menschen vor allem in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind.“

„Wichtigste Maßnahme zur Prävention der echten Grippe gilt die Influenza-Schutzimpfung“

Eine Impfung ist laut Dr. Krauter die beste Prävention: „Als wichtigste Maßnahme zur Prävention der echten Grippe gilt die Influenza-Schutzimpfung. Eine Impfung kann helfen und ist besonders für bestimmte Risikogruppen zu empfehlen. Erstmals wird die Influenza-Impfung für alle in Österreich lebenden Menschen kostenlos angeboten und startet mit Anfang Oktober.“

Covid19 nicht meldepflichtig: Infektionslage nur noch über Abwasser im Blick

Seit Juli 2023 wird Covid-19 nicht mehr als meldepflichtige Krankheit geführt, was auch die Zahl der Testungen drastisch verringert hat. Die aktuelle Lage wird nun verstärkt über das Abwassermonitoring beobachtet, da das tatsächliche Infektionsgeschehen nur noch schwer über die gemeldeten Krankheitsfälle nachvollziehbar ist.