1.104 Höhenmeter: Im Laufschritt den Villacher Hausberg bezwingen

Zum dritten Mal lädt der Verein GEMMA am Sonntag, den 6. Oktober 2024, zum Berglauf auf den Dobratsch ein. Diese traditionsreiche Strecke, die normalerweise von Wanderern und Skitourengehern genutzt wird, verwandelt sich an diesem Tag in eine herausfordernde Laufstrecke.

1.104 Höhenmeter erklimmen

Berglauf erfreut sich zunehmender Beliebtheit, und der Kärntner Verein GEMMA greift diesen Trend begeistert auf. Die anspruchsvolle Route führt über 8,7 Kilometer und die Teilnehmer überwinden dabei 1.104 Höhenmeter. Der Startschuss fällt am Sonntag, den 6. Oktober, um 10 Uhr in Pogöriach. Von dort aus geht es über Heiligen Geist und den Steilhang bis hinauf zur Rosstrått’n. Die Strecke ist offen für Jugendliche und Erwachsene, die in allen Kategorien des KLV-Berglaufcups 2024 antreten können. Allerdings wird der Lauf in diesem Jahr nicht in die Cup-Gesamtwertung einfließen. Auf der Zielhöhe von 1.732 Metern angekommen, dürfen sich die Läuferinnen und Läufer nicht nur über ihre Leistung freuen, sondern werden auch mit einer warmen Verpflegung belohnt.

Bist du ein Berglauf-Fan? Ja, die Herausforderung spornt mich an. Nein, ich laufe lieber auf ebenem Gelände. Nein, ich laufe überhaupt nicht. Hab ich noch nie ausprobiert. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Veranstalter freuen sich auf motivierte Läufer

„Als Verein, der jungen Menschen eine Plattform zur Umsetzung ihrer Ideen bietet und regelmäßig sportliche Impulse in Kärnten setzt, freuen wir uns darauf, viele motivierte Läuferinnen und Läufer am Villacher Hausberg begrüßen zu dürfen“, so Marc Germeshausen und Stefan Mak vom Verein GEMMA. Die Anmeldung ist vorab online möglich (Kosten: 25 Euro). Nachnennungen werden am Lauftag ab 9 Uhr vor Ort entgegengenommen.