„Sprichst du Pferdisch?“ Tierisches Kommunikationstraining am Gut Ottmanach

Veröffentlicht am 2. Oktober 2024, 08:36 / ©4 Elements Communication

Sprichst du Pferdisch? Ganz nach dem Motto „Gesagt – gehört – verstanden!“ lädt das Unternehmen „4 Elements Communication“ in Magdalensberg am 20. Oktober dazu ein, an seinem pferdegestützten Kommunikationstraining teilzunehmen.

Kommunikation verbessern mit tierischer Hilfe

Das Training zielt darauf ab, die Komfortzone der Teilnehmer zu erweitern und sowohl die nonverbale als auch verbale Kommunikation zu verbessern. Durch die Interaktion mit den Pferden soll dabei das Selbstvertrauen gestärkt und die Selbst- und Fremdwahrnehmung geschärft werden. „Pferde sind wunderbare Kommunikationspartner, die dir unverblümt Spiegel vorhalten und dir helfen, deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln“, erklären die Veranstalter.

Spendenaktion für „Rote Nasen Clowns“

Das Training findet im Reitstall Gut Ottmanach am Fuße des Magdalensbergs statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 120 €, inklusive Getränke und Snacks. Ein besonderes Highlight: „Die kompletten Einnahmen werden an die „Roten Nasen Clowns“ gespendet, die mit ihrem Engagement besonderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, erklären Marlene Gutzelnig und Bianca Wulz von „4 Elements Communication“.

Termin: „Sprichst du Pferdisch? Gesagt – gehört – verstanden!"
Datum: 20. Oktober 2024

Ort: Reitstall Gut Ottmanach, Ottmanach 2, 9064 Pischeldorf

Anmeldung: telefonisch bei Marlene Gutzelnig (0650/8787012) bzw. Bianca Wulz (0677/63119173)