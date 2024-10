Steiermark kürt die besten Gemeinden: Diese Ortskerne „blühen“

Unter dem Motto „Lebendige Ortskerne – Räume der Begegnung“ fand am Montag der mit Spannung erwartete Wettbewerb „Zukunftsgemeinde Steiermark“ statt. In der Aula der Alten Universität in Graz, Steiermark, wurden die besten Initiativen und Projekte ausgezeichnet, die sich für lebendige Ortskerne in der Steiermark einsetzen. Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP), Landtagsabgeordneter Klaus Zenz (SPÖ) und der Präsident des Steirischen Volksbildungswerkes Wilhelm Gabalier ehrten die Preisträger.

©Fischer/ Land Steiermark Kalwang holte in der Kategorie „Marktgemeinden“ den ersten Platz! Gratulationen unter anderem von LH Christopher Drexler (2.v.l.), Wilhelm Gabalier (l.) uund LAbg. Klaus Zenz (3.v.r.) ©Fischer/ Land Steiermark Murau holte in der Kategorie „Stadtgemeinde“ den ersten Platz! Gratulationen unter anderem von LH Christopher Drexler (2.v.l.) Wilhelm Gabalier (l.) und LAbg. Klaus Zenz (3.v.r.)

St. Bartholomä belegt den ersten Platz in der Kategorie „Gemeinden“

St. Bartholomä setzte sich in der Kategorie „Gemeinden“ durch und belegte den ersten Platz mit dem Projekt „Ein vitales Kellerstöckl und ein Hut für Hanns Koren“. Die Initiative steht exemplarisch für den Einsatz von Bürgern, historische Gebäude revitalisieren und zu lebendigen Teilen ihrer Gemeinde machen. Drexler lobte die Bedeutung dieser Projekte: „Unsere Gemeinden sind die pulsierenden Lebensadern unserer Steiermark. Hier wird das Miteinander gelebt und Brauchtum hochgehalten.“

Kalwang glänzte in der Kategorie „Marktgemeinden“

In der Kategorie „Marktgemeinden“ ging der Sieg an die Marktgemeinde Kalwang mit dem innovativen Projekt „Geschichte und Moderne zusammenschmieden“. Das Team hinter dieser Initiative hat es geschafft, Tradition und Fortschritt harmonisch zu vereinen, was nicht nur das Ortsbild verschönert, sondern auch die Gemeinschaft stärkt.

Murau sicherte sich den ersten Platz in der Kategorie „Stadtgemeinden“

Auch die Stadtgemeinde Murau glänzte und sicherte sich den ersten Platz in der Kategorie „Stadtgemeinden“. Ihr Projekt „Symbiose von alt und neu“ zeigt, wie historische Werte und modernes Leben miteinander verschmelzen können.

Weitere Preisträger im Überblick: Lebendige Ortskerne – Räume der Begegnung in Gemeinden Platz: St. Bartholomä Platz: Geistthal-Södingberg – „Wiederbelebung im Tal der Geister“ Platz: Edelsbach bei Feldbach – „Die Bürger schaffen Platz“ Lebendige Ortskerne – Räume der Begegnung in Marktgemeinden Platz: Kalwang Platz: Ligist – „Den Kirchhof im Dorf neu schaffen“ Platz: Krieglach – „Ein Markt putzt sich heraus“ Lebendige Ortskerne – Räume der Begegnung in Stadtgemeinden Platz: Murau Platz: Frohnleiten – „Willkommen beim nachhaltigen KreisLa“ Platz: Fürstenfeld – „Stadt des Genusses“

Besondere Auszeichnungen

Zudem wurden Persönlichkeiten und Institutionen für ihre herausragenden Verdienste ausgezeichnet. Dazu zählen Gerlinde und Karl Nestelberger aus Riegersburg mit ihrem Projekt „kultur-land-leben“, sowie Julia Ehrlich Roob aus Ligist und Josefine Vötsch aus Geistthal-Södingberg, die mit ihren kulturellen Initiativen zur Stärkung des Gemeinschaftslebens beitragen.