LKW stürzte über Großglockner Hochalpenstraße ab

Aus bislang unbekannter Ursache kam am Dienstagnachmittag, dem 1. Oktober, auf der Großglockner Hochalpenstraße bei Fusch, Bezirk Zell am See, ein 37-jähriger Lkw-Lenker von der Fahrbahn ab und stürzte in Folge über eine steile Böschung. „Das 22 Tonnen schwere Gespann kam in einem darunterliegenden Waldstück zum Stillstand. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades, konnte sich jedoch selbstständig aus der Fahrerkabine befreien“, berichtet die Landespolizeidirektion Salzburg. Für die Bergung musste schweres Gerät angefordert werden. Diese dauerte bis in die Nachtstunden an. Es bestand keine Gefahr für die Umwelt durch ausgetretene Flüssigkeiten. Ein durchgeführter Alkotest bei dem 37-Jährigen verlief negativ.