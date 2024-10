Dieselskandal: Diese Autofahrer erhalten jetzt Geld

Veröffentlicht am 2. Oktober 2024, 09:40 / ©Montage: Canva

Der Skandal wurde bereits 2015 bekannt. Insbesondere Fahrzeuge mit dem EA189-Dieselmotor von Volkswagen (VW) rückten im Zuge des Dieselskandals in den Mittelpunkt. Dieser Motor war in zahlreichen Fahrzeugen verschiedener Marken eingebaut. Mehr dazu in: Diesel-Skandal: Steht dein Auto auch auf der Liste? Auslöser war eine Motorsteuerungssoftware, die für manipulierte Abgaswerte sorgte.

Lösung im Dieselskandal erzielt

2018 schritt letztlich auch der Verein für Konsumenteninformation (VKI) – im Auftrag von Sozialministerium (BMSGPK) und Bundesarbeitskammer (BAK) – ein und führte eine Sammelklage. Der VKI war der Ansicht, dass die Betroffenen vor diesem Hintergrund zu viel für ihr Fahrzeug bezahlt hätten. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit und endlich gibt es eine Lösung! Auf außergerichtlichem Wege konnte eine Einigung erzielt werden.

Wie komme ich zu meinem Geld?

Den Teilnehmern der Sammelklage, also Betroffenen des Dieselskandals, soll eine Summe von 23 Millionen Euro ausbezahlt werden. Die Abwicklung der Einigung übernimmt der VKI. Die betroffenen Teilnehmer werden direkt vom VKI über das individuelle Ergebnis und die weitere Abwicklung informiert. Konkret sollen 10.000 Betroffene im Schnitt 2.300 Euro Entschädigung erhalten. Der genaue Betrag richtet sich nach dem Preis des Fahrzeugs.

Welches Auto fährst du? BMW VW Mazda Audi Peugeot Hundai Citreon Mercedes Opel Skoda Ford Tesla Anderes. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Sammelklagen seit 2018

Der VKI vertritt in 16 Verfahren an allen 16 Landesgerichten Österreichs. „Es freut uns ungemein, dass für die seit 2018 anhängigen Sammelklagen zur EA 189-Thematik Lösungen erzielt werden konnten und diese Verfahren nun positiv abgeschlossen sind“, kommentiert Stefan Schreiner, Leiter der Abteilung Aktionen im VKI, die erzielte Vereinbarung.