GroÃŸe Niederschlagsmengen erwartet: Pegel der Drau-Stauseen werden abgesenkt

Der Kraftwerksbetreiber Verbund hat wegen der aktuellen Niederschlagsprognosen die Absenkung der Pegel der großen Drau-Stauseen bei den Kraftwerken Rosegg (Stadtgebiet Villach), Feistritz und Edling (Völkermarkter Stausee) eingeleitet. In den kommenden Tagen sei mit einer erhöhten Wasserführung zu rechnen. Der Wasserspiegel in den Stauseen wird in den kommenden Stunden langsam um knapp einen Meter unter Normalniveau gesenkt, teilte der Verbund am Mittwoch mit. (APA/Red., 2.10.2024)