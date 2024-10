Schwer verletzt: Kind (12) von Auto erfasst

In Wien-Favoriten wurde ein 12-Jähriger von einem Auto erfasst.

Veröffentlicht am 2. Oktober 2024, 10:31 / ©ARA Flugrettung

Bei einem Verkehrsunfall in Favoriten wurde heute, am Mittwoch, dem 2. Oktober gegen 7.50 Uhr ein zwölfjähriges Kind schwer verletzt. Der Bub lief bei der U1-Station Alaudagasse über die Straße, um einen Bus zu erwischen, so die Polizei auf APA-Anfrage. Dabei wurde er vom Auto einer Frau erfasst und zu Boden geschleudert.

Schwere Verletzungen an Schulter und Becken

Das Kind erlitt laut der Wiener Berufsrettung Kopfverletzungen sowie Verletzungen an Schulter und Becken. Der Bub wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Laut den Einsatzkräften sind die Verletzungen schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Nach der Erstversorgung wurde das Kind mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. (APA/Red., 2.10.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2024 um 10:39 Uhr aktualisiert