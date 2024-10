Regenwarnung: Ab heute intensive Niederschläge in Kärnten erwartet

In Kärnten wird es ab heute sehr nass. Ein Mittelmeertief sorgt für herbstliches Regenwetter, im gesamten Bundesland werden bis Freitag große Niederschlagsmengen erwartet. Aktuell gilt eine gelbe Regenwarnung für weite Teile Kärntens, die Pegel der Drau-Stauseen werden vorsorglich abgesenkt.

Mittwoch: Intensiver Niederschlag in Ober- und Unterkärnten

„In den nächsten Stunden beginnt es von Südwesten her zu regnen“, erklärt der Meteorologe Andreas Mansberger von GeoSphere Austria im 5-Minuten-Interview. Zunächst soll es in Oberkärnten am stärksten regnen, bevor sich im Laufe des Nachmittags die intensiven Niederschläge in Richtung Unterkärnten verlagern. „In Unterkärnten und zum Beispiel auch im Raum St. Veit, wo aktuell der Wiesenmarkt stattfindet, wird es bis etwa 18 Uhr stärker regnen“, informiert Mansberger. Danach soll es in ganz Kärnten zunehmend trocken werden, auch für die Nacht auf Donnerstag wird kaum Regen erwartet.

Magst du Regenwetter? Ja, ich liebe es Nein, ich will, dass die Sonne scheint Manchmal Nur wenn ich einen Regenschirm dabei habe Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Donnerstag: Ab dem Nachmittag große Regenmengen in Kärnen

Das Mittelmeertief verlagert sich bis morgen Abend in den nördlichen Alpe-Adria-Raum und schickt vom Südosten her morgen Regenwolken. „Morgen erwarten wir eine Niederschlagspause bis zum frühen Nachmittag, dann zieht von Südosten her wieder eine Regenfront herein“, erklärt Mansberger gegenüber 5 Minuten. Diese bringt Donnerstagnachmittag und in der Nacht auf Freitag intensive Regenmengen in Österreichs südlichstes Bundesland. „Insgesamt kommen wir bis Freitag in der Früh auf 50 bis 90 Liter pro Quadratmeter“, informiert der Meteorologe von GeoSphere Austria. Auch im Klagenfurter und Villacher Raum ist mit großen Regenmengen zu rechnen.

©ZAMG Von heute bis Freitag gilt für große Teile Kärntens eine gelbe Regenwarnung.

Niederschlagspause beruhigt Kärntner Flüsse

Nach aktuellen Prognosen sind trotz großer Niederschlagsmengen keine gröberen Folgen zu erwarten. Mansberger erklärt, warum das so ist: „Lokal kann es durchaus sein, dass ein Bach über die Ufer tritt, aber wegen der Niederschlagspause von heute Abend bis morgen Nachmittag können sich die Pegel senken und die Bäche beruhigen. Darum erwarten wir nur wenige Auswirkungen.“

Wetter am Wochenende: Bewölkter Samstag, sonniger Sonntag

Zum Wochenende hin soll sich das Wetter wieder beruhigen und es dürfte laut aktuellen Prognosen trocken bleiben. „Am Samstag gibt es aber vor allem in Unterkärnten viele Wolken und es bleibt kühl bei maximal 13 bis 14 Grad“, erklärt der Wetterexperte. Der Sonntag bringt einen Wetterumschwung mit sich: Die Hochnebelfelder lösen sich auf und die Kärntnerinnen und Kärntner können mit sehr sonnigem Wetter rechnen.