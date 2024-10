Raubüberfall: 27-Jähriger von vier Unbekannten verprügelt und ausgeraubt

Veröffentlicht am 2. Oktober 2024, 11:27 / ©5 Minuten

„Der 27-Jährige gab an, bereits in der U-Bahn von drei männlichen und einer weiblichen Person bedrängt worden zu sein. Nach dem Aussteigen kam es zu dem Übergriff, bei dem ihm Wertgegenstände und Bargeld im dreistelligen Bereich geraubt wurden“, heißt es seitens der Polizei. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Landeskriminalamt Wien leitete Ermittlungen ein

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht aufgefunden werden. Der verletzte 27-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt, lehnte jedoch eine Mitfahrt ins Krankenhaus ab. Er wurde anschließend zur Einvernahme auf eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Die Berufsrettung Wien versorgte ihn notfallmedizinisch, jedoch lehnte er eine Mitfahrt ins Krankenhaus ab. „Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2024 um 11:30 Uhr aktualisiert