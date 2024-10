ADEG-Markt schlittert in die Insolvenz

Heute, am 2. Oktober, wurde ein Konkursverfahren über den ADEG-Markt in der Nibelungenstraße in Feldkirch eröffnet. Der Insolvenzeröffnungsantrag wurde vom Schuldner selbst eingebracht. Auf die Gründe geht er allerdings nicht ein. Der KSV1870 wird in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung diese erheben. Die Höhe der Schulden liegen ungefähr bei 395.000 Euro. Nach Angaben des Schuldners ist eine Fortführung des ADEG-Marktes nicht möglich. Betroffen von der Schließung sind drei Mitarbeiter. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 28. November 2024 über den KSV1870 angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2024 um 11:42 Uhr aktualisiert