Ärger um städtische Aussendungen – Briefe landeten erneut im Gebüsch

Der Fund dutzender solcher Aussendungen soll dieses Problem belegen. Die FPÖ-Graz fordert nun die Aufklärung und Beseitigung dieses Missstandes. „Neben der XXXLutz-Filiale am Karlauergürtel entdeckte ein aufmerksamer Bürger dutzende offenbar rechtswidrig entsorgte Briefe“, wird weiter ausgeführt.

Dutzende städtische Briefe nicht ordnungsgemäß zugestellt

Dutzende offensichtlich rechtswidrig entsorgte städtische Aussendungen wurden am Geländer am Ende der Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke aufgefunden. Die Briefe lagen einige Meter unterhalb auf einem Lüftungsschacht und in einer angrenzenden Grünfläche. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich bei den entsorgten Briefen um Einladungen zur Bezirksversammlung Jakomini handelte. „Diese werden auf Wunsch des Bezirksrates von der Stadt Graz an alle Haushalte des Bezirkes ausgeschickt“, wird weiter ausgeführt.

©FPÖ Graz | Dutzende städtische Einladungen zur Bezirksversammlung wurden am Geländer … ©FPÖ Graz | der Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke gefunden. ©FPÖ Graz | Solche Aussendungen sollten auf Wunsch des Bezirksrates an alle Haushalte im Bezirk geschickt werden.

„… großes Problem, wenn Bürger die offiziellen Einladungen dafür nicht erhalten“

Bereits in der Vergangenheit wurde in mehreren Bezirksräten immer wieder darauf hingewiesen, dass solche Aussendungen nicht immer zuverlässig alle Haushalte erreichen. Der jüngste Fund soll diesen bestehenden Missstand belegen. „Die Bezirksversammlung gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen der Grazer Lokalpolitik. Sie bietet den Bürgern die Gelegenheit, mit ihren unmittelbaren politischen Vertretern ins Gespräch zu kommen. Daher ist es ein großes Problem, wenn sie die offiziellen Einladungen dafür nicht erhalten. Die Stadt Graz ist gefordert, Maßnahmen zu setzen, um zukünftig die zuverlässige Verteilung aller städtischen Aussendungen sicherzustellen. In der kommenden Gemeinderatssitzung werden wir dieses Thema über eine Anfrage behandeln“, so Dominik Hausjell, Stadtparteigeschäftsführer der FPÖ Graz.