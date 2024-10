Nach plötzlichem Tod von Ehemann: AK erstritt 24.000 Euro für Witwe

Eine Kärntner Witwe bekam Hilfe von der Arbeiterkammer und so 24.000 Euro.

Eine Kärntner Witwe bekam Hilfe von der Arbeiterkammer und so 24.000 Euro.

Veröffentlicht am 2. Oktober 2024, 12:32 / ©Montage Canva Pro

Die Arbeiterkammer Kärnten konnte erfolgreich die Auszahlung der Abfertigung in Höhe von rund 24.000 Euro an die Witwe durchsetzen. „Es ist wichtig, dass Hinterbliebene in solch schwierigen Zeiten nicht auch noch um ihr Recht kämpfen müssen!“, betont AK-Präsident Günther Goach.

Kärntnerin trauerte und musste um Geld kämpfen

Eine Kärntnerin musste nicht nur den Schmerz über den plötzlichen Verlust ihres Ehemannes bewältigen, sondern auch den Kampf um ihr Recht auf einen Teil der Abfertigung aufnehmen. Vertrauensvoll wandte sie sich an die AK-Experten der Bezirksstelle Villach – und fand dort die Hilfe, die ihr den Weg zu ihrem Recht ebnete. Michelle Müllneritsch ist die für den Fall zuständige Juristin und stellt klar: „Die Ehefrau des Verstorbenen war schon vor dessen Ableben aufgrund ihres Gesundheitszustandes finanziell auf das Einkommen ihres Ehemannes angewiesen. Aus diesem Grund hat sie auch gesetzlichen Anspruch auf die halbe Abfertigung.“

24.000 Euro für Kärntnerin

Die Intervention der AK stellte sicher, dass die Witwe den ihr zustehenden Betrag in der Höhe von fast 24.000 Euro schnell und unbürokratisch erhielt. Dank des Engagements der AK-Juristin kann die Kärntnerin nun ihre finanzielle Situation stabilisieren und sich auf ihre Genesung konzentrieren. „Wir setzen uns Tag für Tag dafür ein, dass die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie ihrer Angehörigen gewahrt bleiben“, sagt Günther Goach, Präsident der Arbeiterkammer Kärnten.