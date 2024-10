In dieser kroatischen Stadt bleiben Bars und Restaurants geschlossen

Mehrere Bars und Restaurants im Stadtzentrum werden für den heutigen Tag, 2. Oktober 2024, geschlossen bleiben. Die Betreiber hoffen, mit dieser Aktion die lokalen Behörden zum Handeln zu bewegen, um die Zukunft des Tourismus und ihre Lebensgrundlagen zu sichern.

Kritik am Lärmschutzgesetz

Das aktuelle Lärmschutzgesetz in Kroatien, das Barbesitzer in Hvar kritisieren, setzt strenge Grenzen für Lärmemissionen, insbesondere in touristischen Gebieten. Es wurde eingeführt, um die Lärmbelästigung in Wohn- und Erholungsgebieten zu verringern und den Anwohnern eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Für Bars, Clubs und andere Gastronomiebetriebe bedeutet dies, dass sie die Lautstärke, vor allem in den späten Abend- und Nachtstunden, stark reduzieren müssen. Laut der Tageszeitung 24sata beklagen die Gastronomen, dass die vergangene Tourismussaison aufgrund des Lärmschutzgesetzes hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Die Umsätze seien deutlich niedriger als erhofft, und langfristiges Arbeiten unter diesen Bedingungen sei nicht rentabel. Die Betreiber sehen in dem Gesetz ein Problem, das ihre Geschäfte und den Tourismus insgesamt gefährdet.

Warst du schon einmal in Kroatien? Klar! Wer noch nicht? Ich fahre jedes Jahr hin. Nein, aber es ist auf meiner To-Do. Nur auf Durchreise. Ich will dort nie hin. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Appell an die Behörden

Die protestierenden Gastwirte fordern die Behörden auf, eine Lösung zu finden, damit es in der nächsten Saison wieder besser laufen kann. Sie verweisen auf andere kroatische Touristenziele wie Novalja auf der Insel Pag oder Poreč, wo erfolgreich Lösungen gefunden wurden. Hvar, so betonen sie, sei traditionell eine Stadt, die sowohl junge als auch ältere Gäste anziehe.

Hvar könnte langweilig und spießig werden

Die Gastronomen wehren sich gegen das Image von Hvar als „Party-Destination“. Im Vergleich zu Zielen wie Ibiza oder Mykonos, die sich durch zahlreiche Clubs mit rund um die Uhr stattfindenden Partys auszeichnen, biete Hvar eine weitaus vielseitigere und ruhigere touristische Umgebung. Sie warnen, dass übereilte Maßnahmen und eine zu strenge Kontrolle des öffentlichen Raums dazu führen könnten, dass Hvar seinen Status als lebendiges und attraktives Reiseziel verliert.

Zukunft des Tourismus in Gefahr

Die Betreiber der Bars warnen davor, dass die Folgen der aktuellen Regelungen weitreichend sein könnten. Der Tourismus auf der Insel könnte in den kommenden Jahren massiv darunter leiden, wenn das strenge Lärmschutzgesetz weiterhin in Kraft bleibt. Die Gastronomen hoffen daher darauf, dass durch Gespräche mit den Behörden ein Kompromiss umgesetzt wird, der die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigt und Hvar als eines der Top-Reiseziele Kroatiens bewahrt.