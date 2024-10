Kältetelefon: So kannst auch du Obdachlosen das Leben retten

Die Caritas setzt bei dem Kältetelefon – ihrer Winterhilfe für obdachlose Menschen – auf die Mitarbeit von Freiwilligen. Diese werden für ihre nächtlichen Telefondienste geschult. Interessierte melden sich bitte schon vor dem Informationsabend am 15. Oktober 2024 bei der Servicestelle für Freiwilliges Engagement.

Kältetelefon ab 1. November in Betrieb

Die Nächte werden wieder länger. Es wird kalt und kälter. Der Nebel zieht ins Land. Der nächste Winter kommt bestimmt. Dann wird die Parkbank für viele Menschen wieder zu ihrem Schlafzimmer. Und das bei Temperaturen weit unter null Grad! „Um jenen Männern und Frauen, die bei Kälte, Regen, Wind und Schnee ihren Schlafplatz auf der Straße haben, ein warmes Notquartier anbieten zu können, geht am 1. November unser Kältetelefon wieder in Betrieb“, sagt unsere Projektleiterin Katrin Starc. Sie lädt engagierte Freiwillige herzlich zur Mitarbeit ein. „Werden Sie Teil unseres Teams! Ihre Hilfe kann eine echte Überlebenshilfe sein!“

Hilfe gesucht

Die Caritas sucht Frauen und Männer, die von 1. November 2024 bis 31. März 2025 zweimal pro Monat in der Zeit von Montag bis Sonntag zwischen 18 und sechs Uhr einen Telefondienst zu Hause übernehmen wollen. Starc: „Du nimmst die Anrufe besorgter Passantinnen und Passanten entgegen und setzen dann die Hilfskette in Gang.“ Wer verlässlich und gut in der Kommunikation ist und berufliche oder Erfahrungen als Freiwilliger im Sozialbereich mitbringt, ist herzlich willkommen.

Ab jetzt zum Info-Abend anmelden

„Die Menschen, die sich für den Einsatz am Kältetelefon bereiterklären, werden eingeschult und von uns bei ihrer Tätigkeit begleitet“, sagt Theresa Kranabetter von unserer Servicestelle für Freiwilliges Engagement. Interessierte sind am 15. Oktober 2024 um 17.30 Uhr zum Informationsabend in der Adolf-Kolping-Gasse 6/3 (Besprechungsraum) in Klagenfurt herzlich eingeladen. Kranabetter bittet um Anmeldungen dafür schon jetzt unter der Telefonnummer 0676/478 56 78 oder unter der E-Mail-Adresse [email protected].