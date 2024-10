Netflix überweist dir Geld auf dein Konto: Das ist der Grund

Veröffentlicht am 2. Oktober 2024, 15:45 / ©5 Minuten/Canva

Nach einer Klage der Arbeiterkammer wurde im Mai 2024 eine Einigung mit Netflix getroffen. Alle Nutzer, die in den Jahren 2019 und 2020 ein aktives Abo hatten, sollen noch in diesem Jahr eine Rückerstattung erhalten. Noch im Mai wurden die Betroffenen von Netflix per E-Mail informiert. Das löste allerdings vorerst eine große Welle der Verwunderung aus. Denn viele waren sich nicht sicher, ob es sich um eine echte oder um eine betrügerische Nachricht handelt. Wir haben bereits im Mai zu diesem Thema berichtet. Mehr erfährst du hier: Netflix-Rückerstattung sorgt für Verwirrung: Ist es ein Fake?

©kk Bereits im Mai dieses Jahres wurden die Betroffenen informiert.

Was steckt hinter der Vereinbarung mit Netflix?

Die Vergleichsvereinbarung zwischen Netflix und der Österreichischen Bundesarbeitskammer bezieht sich auf die Kunden, deren Mitgliedsbeitrag in den Jahren 2019 und 2020 erhöht wurden. Die im Mai beschlossene Vereinbarung ermöglicht eine Rückerstattung in Form eines Pauschalbetrages von 20 Euro oder 30 Euro. Je nachdem, ob Konsumenten von einer oder beiden Preiserhöhungen betroffen waren.

Erste Netflix-Nutzer erhalten ihre Rückerstattung

Die Frist für die Anmeldung zur Rückerstattung ist bereits am 14. August 2024 abgelaufen. Anschließend müssen alle Anträge überprüft werden. Wenn ein Anspruch besteht, wird der Nutzer für die Überweisung vorgemerkt. Der Erhalt der Rückerstattung war ab dem 14. August innerhalb von 30 Tagen vorgesehen. Der genaue Zeitpunkt kann jedoch je nach Bearbeitungsdauer variieren. Doch jetzt ist es endlich so weit, denn die ersten Nutzer können sich nun über eine Rückerstattung erfreuen. „Ich habe eine Rückerstattung bekommen. 30 Euro sogar“, erzählte ein 5-Minuten Leser.

Mitgliedschaft wird wieder teurer

Dennoch hat der Streaming-Anbieter erneut eine Preiserhöhung angekündigt. Egal ob Neukunde oder Bestandskunde, wenn du weiterhin Netflix nutzen möchtest, musst du erneut tiefer in die Tasche greifen. Die Mitgliedspreise werden um ein bis zwei Euro angehoben. Für Neukunden gilt der neue Preis ab dem Zeitpunkt des Abschlusses. Bestandskunden werden per Mail informiert und können den Preis annehmen oder das Abo wird automatisch gekündigt. Wie hoch die neuen Preise ausfallen, kannst du hier nachlesen: Netflix wird teurer: So viel musst du jetzt für dein Abo bezahlen

©5 Minuten Netflix hat weitere Preiserhöhungen angekündigt.

Häufig gestellte Fragen Bekomme ich eine Rückerstattung? Wenn du einen Account in Österreich hast und eine Mitgliedschaft in den Jahren 2019 oder 2020 hattest und von einer Preiserhöhung betroffen warst, könntest du eine Rückerstattung erhalten. Wann bekomme ich die Rückerstattung? Wenn du deinen Antrag bis zum 14. August eingereicht hast, sollte die Rückerstattung innerhalb eines Monats kommen. Diese kann durch eine längere Bearbeitungszeit etwas länger dauern. Welchen Betrag bekomme ich erstattet? Wenn du von einer Preiserhöhung betroffen warst, erhältst du 20 Euro. Bist du von der Erhöhung in beiden Jahren betroffen, erhältst du 30 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2024 um 15:49 Uhr aktualisiert