Bekannter Gastwirt tot: „Wir verlieren einen verdienten Gastronomen“

Der bekannte St. Pöltner Gastronom Kommerzialrat Franz Rudolf Winkler ist bereits am Sonntag, dem 29. September 2024, aus dem Leben geschieden. Das teilte die Stadt St. Pölten heute mit. „Mit Franz Winkler verlieren wir einen engagierten und verdienten Gastronomen, der es über viele Jahre hinweg verstanden hat, ein traditionelles Gasthaus zur Zufriedenheit seiner Gäste zu führen, ein Haus, bei dem der persönliche Charme spürbar war und man eine schmackhafte Küche in angenehmer Atmosphäre in aller Ruhe genießen konnte. Die Stadt St. Pölten wird ihrem Ehrenzeichenträger stets ein ehrendes Andenken bewahren,“ bedauert Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).

Über Franz Rudolf Winkler

Kommerzialrat Franz Rudolf Winkler wurde am 8. September 1947 in St. Pölten geboren und absolvierte nach der Pflichtschule und Handelsschule in St. Pölten die Hotelfachschule in Wien. Seine berufliche Praxis führte ihn in renommierte Häuser wie das Hotel Sacher, das Imperial und das Bristol in der Bundeshauptstadt wie auch in die Schweiz ins „Eden au lac“ und „Baur au lac“. 1975 übernahm er schließlich den elterlichen Gasthof. Neben seiner Berufung in den Fachgruppenausschuss Gastronomie, seiner Funktion als Ausbildungsreferent Koch und Restaurantfachmann für Niederösterreich oder auch Prüfer bei der Konzessionsprüfung beim Amt der NÖ Landesregierung bildete er seit 1975 über 90 Lehrlinge aus. Außerdem war Winkler Mitglied der Tourismuskommission St. Pölten sowie Stellvertreter des Bürgermeisters in diesem Forum. 2002 wurde dem St. Pöltner Gastwirt der Berufstitel „Kommerzialrat“ verliehen, die Stadt St. Pölten würdigte sein langjähriges Wirken mit der Verleihung des Ehrenzeichens im Juni 2005. 2004 beging KR Winkler das 100-jährige Bestehen des Gasthofes Winkler und erhielt die silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer.