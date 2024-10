Zeugenfoto überführt Täter: Handschellen klickten in Klagenfurt

Veröffentlicht am 2. Oktober 2024, 16:36 / ©FF Hauptwache

In der Kirche von Bad Hofgastein kam es am späten Nachmittag des 28. September zu einem versuchten Opferstockdiebstahl. Eine Einheimische störte den Unbekannten, der mit einem Stäbchen versuchte, Geld aus dem Stock zu ziehen. Der Mann flüchtete, wurde aber von der Einheimischen verfolgt und auch fotografiert. Die verständigte Polizei leitete eine Fahndung ein, die bisher jedoch ergebnislos verlief. Die Ermittlungen laufen.

Ermittlungen waren erfolgreich

Nach intensiven Ermittlungen konnte ein Beschuldigter mit Hilfe der Fotografie der Zeugin ausgeforscht werden. Bei der Person handelt es sich um einen 55-jährigen Rumänen. Der Rumäne wurde aufgrund eines bestehenden Festnahmeauftrages nach dem Fremdenrecht am 30. September in Klagenfurt am festgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2024 um 16:38 Uhr aktualisiert