Fitness-Influencerin Stephanie Davis total verliebt: Das ist ihr Neuer

Das Kärntner Fitnessmodel Stephanie Davis ist verliebt! Die 31-Jährige turtelte auf dem Münchener Oktoberfest mit ihrem Neuen. Dieser passt zu ihrer Jobbranche sehr gut, denn es ist niemand anderes als „Clever fit“ Gründer Alfred Enzensberger (55).

Interessen passen zusammen

Die Interessen der beiden Verliebten dürften gut zusammen passen. Sie ehemalige Bodybuilderin und Fitness-Influencerin (1,4 Mio. Follower auf Instagram), er Gründer der Fitnesskette „Clever fit“. Auch der Altersunterschied von 24 Jahren sei für die Beiden kein Problem, berichtet die Abendzeitung München (AZ). „Meine Liebe ist unfassbar stark“, sagt Enzensberger gegenüber dem Medium.

©5min.at Stephanie Davis war schon im 5 Minuten Büro zu einem Interview da.

Stephanie will sogar auswandern

Die Liebe muss wirklich ordentlich eingeschlagen haben, denn Stephanie will zu ihrem Alfred nach München ziehen und Klagenfurt verlassen. „In München falle ich nicht so auf“, sagt sie zu AZ. Wie lange die Zwei schon ein Paar sind, ist derzeit noch nicht bekannt, aber es soll wohl erst seit wenigen Wochen so sein.