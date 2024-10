Wieder Bombendrohung: Salzburger Hauptbahnhof evakuiert

Evakuierung des Bahnhofs

Auf den Anzeigetafeln am Bahnhof erschien die Warnung: „ALARM! Bitte verlassen Sie sofort das Gebäude!“ Die ÖBB informierten auf Twitter: „Derzeit ist im Bahnhof Salzburg Hbf kein Zugverkehr möglich. Grund dafür ist eine behördliche Sperre.“

Ermittlungen laufen

Nach den Bombendrohungen in anderen Städten setzt sich die Serie fort, und auch der Salzburger Bahnhof wurde aus Sicherheitsgründen geräumt. Die Ermittlungen zu den Drohungen laufen auf Hochtouren, um den Urheber ausfindig zu machen. Bislang blieben die Vorfälle ohne tatsächliche Funde von Sprengsätzen.

Graz, Linz und jetzt Salzburg

Am Montag musste der Grazer Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung evakuiert werden. Mehr dazu hier: Großeinsatz in Graz: Bombendrohung kam per Mail direkt an die Polizei. Und gestern gab es einen ähnlichen Einsatz in Linz: Bombendrohung am Linzer Hauptbahnhof: Tausende Menschen evakuiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2024 um 16:56 Uhr aktualisiert