Arbeitslose in Kärnten: Immer mehr Jugendliche ohne Stelle

Allgemein schaut der Arbeitsmarkt in Kärnten derzeit nicht so schlecht aus.

Der Kärntner Arbeitsmarkt verzeichnet einen leichten Beschäftigungsrückgang und den geringsten Zuwachs der Arbeitslosigkeit (Jänner bis September 2024 Kärnten: +754/+4,6 Prozent; Österreich: +27.074/+10,2 Prozent). „Besonders hervorzuheben ist die Gruppe der Langzeitarbeitslosen (über ein Jahr vorgemerkt): Hier konnte in beiden Vergleichszeiträumen die Arbeitslosigkeit abgebaut werden. Hinter all diesen Zahlen stehen viele Arbeitssuchende mit körperlichen und psychischen Problemen, ältere Menschen, Personen mit mangelnden und veralteten Qualifikationen sowie Jugendliche, die mehr Unterstützung, Struktur und Beratung benötigen. Es bedarf deswegen dringender denn je Budget und Personal, um Menschen in all ihren Problematiken und in der schwierigen wirtschaftlichen Zeit bestmöglich zu unterstützen und dem AMS eine aktive Arbeitsmarktpolitik zu ermöglichen“, sagt Melanie Jann, stv. Geschäftsführerin AMS Kärnten.

Unselbständige Beschäftigung

Die Beschäftigung wird aktuell auf 225.000 Personen geschätzt, was gegenüber dem Vorjahresmonat einem Rückgang von 2.000 Personen (-0,7 Prozent) entspricht. Österreichweit wird ebenfalls ein leichter Beschäftigungsrückgang prognostiziert (3.977.000 Beschäftigte, Veränderung -0,2 Prozent). Für September 2024 wird die Arbeitslosenquote in Kärnten auf 6,2 Prozent geschätzt, was unter dem Österreichdurchschnitt liegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote um 0,4 Prozentpunkte gestiegen. Die Quote der Frauen beträgt 6 Prozent, die der Männer 6,3 Prozent. Der Österreichdurchschnitt liegt bei 6,6 Prozent (Anstieg um 0,6 Prozentpunkte).

Arbeitslose Frauen und Männer

Im September 2024 stieg die Zahl der Arbeitssuchenden um 1.004 Personen (+7,3 %) auf insgesamt 14.797 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Inklusive der Schulungsteilnehmer verzeichnet Kärnten 17.983 Arbeitslose. Der größte Anstieg der Arbeitslosigkeit betraf die Berufsgruppen Büro, Fremdenverkehr und Metall/Elektro, während im Bauwesen (-1,8 %) und im Holzbereich (-0,7 %) ein leichter Rückgang zu verzeichnen war. Die höchste relative Zunahme gab es in Feldkirchen (+14,4 %), gefolgt von Hermagor und Klagenfurt. In Spittal/Drau war der Anstieg mit 1,0 % am geringsten. Die Arbeitslosigkeit bei Männern stieg um 753 Personen (+10,4 %) auf 7.977 an, vor allem in den Bereichen Metall/Elektro, Fremdenverkehr und Technik. Bei den Frauen konzentriert sich die Arbeitslosigkeit weiterhin auf die Bereiche Fremdenverkehr, Büro und Handel.

Arbeitslosigkeit bei über 50-Jährigen

Die Zahl der über 50-jährigen Arbeitslosen stieg um 4,2 % auf 5.471 Personen, was unter dem österreichischen Durchschnitt (+9,7 %) liegt. Gleichzeitig konnte Kärnten einen Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe um 0,8 % verzeichnen, sodass derzeit 2.381 Langzeitarbeitslose gemeldet sind (Österreichschnitt: +17,7 %). In Kärnten sind aktuell 1.698 Jugendliche bis 25 Jahre arbeitslos gemeldet, was einem Anstieg von 22,2 % (309 Personen) im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Kärnten liegt damit über dem österreichischen Durchschnitt (+12,9 %). Die größte Zunahme betrifft die Bereiche Handel, Metall/Elektro und Büro.

©Screenshot AMS Die aktuellen AMS-Daten vom September in Kärnten

Der Stellenmarkt in Kärnten

Die Zahl der offenen Stellen sank im September 2024 um 20,6 % auf 5.749. Der Rückgang betraf fast alle Berufsgruppen, mit Ausnahme der Bereiche Holz, Handel und Gesundheit. Besonders betroffen war der Bereich Metall/Elektro (-658 offene Stellen). Im September 2024 suchten 497 Jugendliche nach Lehrstellen (+85/+20,6 %), während 821 offene Lehrstellen gemeldet wurden. Kärnten verzeichnete ein Minus von 89 offenen Lehrstellen (-9,8 %) im Vergleich zum Vorjahresmonat. Zwei Drittel der offenen Lehrstellen werden in den Bereichen Fremdenverkehr, Handel und Metall/Elektro angeboten. Der Lehrstellenandrang stieg leicht auf 0,6 (im Vergleich zu 0,5 im Vorjahr).

Das Team Kärnten sieht die Jugendarbeitslosigkeit kritisch

Laut den aktuellen Arbeitsmarktdaten ist die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen in Kärnten, mit einer Zunahme von über 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, weiter deutlich gestiegen, ebenso die Anzahl der Lehrstellensuchenden mit 20,6 Prozent bei einem gleichzeitigen Rückgang der offenen Lehrstellen um fast zehn Prozent, heißt es in der Aussendung der Partei. Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer fordert daher weiterhin einen Masterplan gegen Jugendarbeitslosigkeit und verweist auf eine diesbezügliche Landtagsinitiative des Team Kärnten: „Mit dieser fordern wir aufgrund der bedenklichen Entwicklung steigender Jugendarbeitslosigkeit unter Beiziehung von Fachexperten und den Sozialpartnern, einen Masterplan gegen Jugendarbeitslosigkeit zu erarbeiten und umzusetzen, der an die Ausbildungsgarantie für Menschen bis 25 anknüpft und ganz stark auf Qualifizierungsmaßnahmen setzt.“

©zVg. Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer fordert daher weiterhin einen Masterplan gegen Jugendarbeitslosigkeit.

„Keine jungen Menschen ohne Abschluss“

Laut Köfer muss es der Anspruch sein, dass es in Kärnten keinen jungen Menschen ohne Abschluss geben darf: „Es gilt auch Jugendlichen, die bis jetzt, trotz Ausbildungspflicht bis 18, weder eine Schulausbildung noch eine Lehre erfolgreich abgeschlossen haben, Zukunftschancen zu sichern. Das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Eine hohe Jugendarbeitslosigkeit ist ein Problem, das die Gefahr in sich birgt, dass der Anteil an Bürgern steigt, die am ersten Arbeitsmarkt nicht mehr Fuß fassen können.“ Vision des Team Kärnten sei, dass jedes Kind und jeder Jugendliche später das werden können soll, was es bzw. er selbst werden will. Köfer: „Dafür gilt es die Möglichkeiten zu schaffen, um Bildungsbarrieren durchbrechen zu können, die Bildungsmobilität zu erhöhen und Aufstiegschancen zu bieten.“ Die gegenständliche Initiative des Team Kärnten für einen Masterplan gegen Jugendarbeitslosigkeit wird am kommenden Dienstag auch auf Ebene des zuständigen Landtagsausschusses neuerlich behandelt.