Mann geht über Zebrastreifen und wird mit Messer bedroht

Gestern Vormittag kam es an einem Schutzweg im Bereich der Martinstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrzeuglenker und einem Fußgänger. Der Lenker soll im Bereich des Schutzweges mit seinem Fahrzeug zum Stillstand gekommen sein, wobei der Fußgänger beim Passieren des Schutzweges laut Zeugen behindert wurde. In weiterer Folge kam es zu einer Diskussion zwischen den Beiden. Der 49-jährige Lenker (Stbg.: Österreich) soll den 40-jährigen Fußgänger mit einem Messer bedroht haben. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stritt der 49-Jährige die Vorwürfe ab. Jedoch konnte am Beifahrersitz des Fahrzeuges ein weißes Stanley Messer vorgefunden und sichergestellt werden. Der 49-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.