Nasse Fahrbahn: LKW mit Bagger auf Anhänger kippte um

In St. Salvator, Gemeinde Friesach, Bezirk St. Veit/Glan, kam der Anhänger auf der regennassen Fahrbahn ins Schlingern und schob das Fahrzeuggespann nach links über die Fahrbahn in den angrenzenden Acker, wo der Anhänger samt Bagger umkippte. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht.

39 Florianis im Einsatz

Am LKW, am Anhänger und am Bagger entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Im Einsatz standen auch die FF St. Salvator, FF Friesach und die FF Metnitz mit insgesamt 39 Mann/Frau und sechs Fahrzeugen. Die Metnitztal Landesstraße war für die Dauer der Ersterhebungen und der Bergung kurzzeitig gesperrt.