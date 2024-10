„Unfall auf der A4“: Asfinag sucht jetzt „Verletzte“

Zahlreiche Einsatzkräfte und Blaulichtorganisationen rücken am kommenden Freitag, dem 11. Oktober, von 16 bis 22 Uhr auf die A4 Ost Autobahn im Bereich Bruck an der Leitha aus. Bei der Einsatzübung werden verschiedene Unfallszenarien realistisch nachgestellt. Und du kannst mitmachen! Denn die Asfinag sucht aktuell noch freiwillige Helfer. „Dafür benötigt es – neben den Einsatzkräften und Blaulichtorganisationen – auch jede Menge freiwillige Helfer, die wie Verletzte geschminkt werden und genaue Vorgaben bekommen, wie sie sich verhalten sollen“, heißt es von der Asfinag. Aber Achtung: Du musst schnell sein, die Anmeldung läuft nur noch bis spätestens Donnerstag, 3. Oktober. Hier geht es zur Registrierung. Die Teilnehmer werden nach der Verlosung am 3. Oktober per Mail kontaktiert.