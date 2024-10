Erdbeben-Serie in der Steiermark: So oft „wackelte“ es im September

Insgesamt vier Erdbeben wurden im September in der Steiermark gemessen. Drei weitere waren in Oberösterreich spürbar, wie der Erdbebendienst der GeoSphere Austria in einer Monatsbilanz berichtet.

Erdbeben bei Spital am Semmering von einigen Personen verspürt

Am 2. September ereignete sich um 17.04 Uhr bei Spital am Semmering ein Erdbeben der Stärke 2,4. Näheres dazu hier: „Grollen war zu hören“: Erdbeben der Stärke 2,4 in der Steiermark. Es wurde in Spital und Steinhaus am Semmering sowie im Raum Edlach an der Rax von einigen Personen verspürt. Die Intensität erreichte 3 Grad auf der 12-stufigen Europäischen Makroseismischen Skala (EMS-98).

Schwaches Beben im Liesingtal

In Kammern im Liesingtal, Steiermark, wurde am 3. September um 22.37 Uhr ein leichtes Erdbeben der Stärke 0,8 vereinzelt schwach wahrgenommen. Das Epizentrum lag knapp südöstlich von Kammern und die Intensität wurde mit 2 bis 3 Grad auf der EMS-98 bewertet.

Starkes Erdbeben nahe Altaussee: Menschen flüchteten aus Gebäude

Ein kräftiges Erdbeben erschütterte die Steiermark mit der Stärke 3,0 am 17. September um 16.36 Uhr. Es wurde etwa zwei Kilometer nordwestlich von Altaussee gemessen. Die Erschütterungen wurden von der Bevölkerung deutlich und in der Nähe des Epizentrums teilweise auch stark wahrgenommen, sie waren in einem Umkreis von knapp 15 Kilometer spürbar. Gegenstände bewegten sich deutlich, Gebäude rüttelten und vereinzelt flüchteten Menschen aus dem Gebäude. Die meisten Wahrnehmungsmeldungen stammten aus Bad Aussee und Altaussee, einige auch aus dem Raum Bad Ischl und Bad Goisern. Die Epizentralintensität betrug 4 bis 5 Grad auf der EMS-98.

Nächtliches Erdbeben in der Obersteiermark

Am 25. September ereignete sich um 2.25 Uhr nördlich von St. Michael in Obersteiermark ein Erdbeben der Stärke 2,3. Wir berichteten: Nächtliches Erdbeben in Leoben gemessen. Es wurde im Liesingtal von einigen Personen schwach bis deutlich wahrgenommen.