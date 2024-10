Sprengstoffalarm in Amstetten: Hauptplatz evakuiert

Vier verdächtige Pakete wurden vor verschiedenen Objekten entdeckt, woraufhin die Polizei den Platz und angrenzende Häuser räumte.

Polizei untersucht verdächtige Pakete

Die verdächtigen Pakete wurden am Nachmittag der Polizei gemeldet. Polizeisprecherin Manuela Weinkirn erklärte gegenüber noe.ORF.at: „Wir nehmen so etwas ernst und gehen dem nach.“ Was sich in den Paketen befindet, ist derzeit noch unklar.

Evakuierungen und Platzverbot

Als Vorsichtsmaßnahme wurden umliegende Gebäude evakuiert, und die Bezirkshauptmannschaft erließ ein Platzverbot für den Hauptplatz. Sprengstoffexperten und Spürhunde der Polizei untersuchen die Pakete.