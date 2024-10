Kaffeeliebhaber aufgepasst: Das sind die besten Cafés in Kärnten

Das Livestyle Magazin Falstaff hat sich auf die Suche nach den besten Cafés in Kärnten begeben und präsentiert nun die Top 10. Die Kaffeehäuser wurden anhand der vier Aspekte Kaffee, Essen, Ambiente und Service mit bis zu 100 Punkten und 4 Kaffeetassen bewertet und im neu erschienen Falstaff Café Guide 2025 gesammelt. „Mit dem Falstaff Café Guide möchten wir all den Betrieben, die auf verschiedenste Art und Weise dazu beitragen, diesen Schatz zu erhalten, eine Bühne bieten“, so Falstaff Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Gewinner in Villach und Klagenfurt

Zu den besten Cafés des Jahres zählen das ZERO GRAVITY Specialty Coffee in Klagenfurt und die Kaffeeteria in Villach. Beide wurden mit beeindruckenden 95 Falstaff-Punkten bewertet. Dicht dahinter folgt das Craigher Café in der Burgenstadt Friesach mit 94 Punkten. Auffallend ist, dass mehrere Cafés aus Klagenfurt und Villach die Top 10 dominieren. Welche weiteren großartigen Cafés Kärnten zu bieten hat, findest du hier im Überblick.