ÖVP-Geier: „Wetten auf die Zukunft dürfen in Klagenfurt keinen Platz haben“

„Der Bürgermeister und Personalreferent möchte diese Verhandlungen mit Personalvertretung und Gewerkschaft nicht führen, sondern die Entscheidung darüber soll in Wien getroffen werden“, wird von der ÖVP kritisiert.

ÖVP fordert „faire Behandlung“

„Das ist für uns unverantwortlich, denn wir haben nicht die gleichen Möglichkeiten wie der Bund. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt haben sich eine faire Behandlung, im Rahmen dessen was möglich ist, verdient. Personalreferent Scheider muss hier seine Verantwortung wahrnehmen. Die Gemeinderatssitzung in der dieser Antrag diskutiert werden sollte wurde jedoch abgesagt“, sagt ÖVP-Clubobmann Julian Geier.

„Es sollen endlich Reformen umgesetzt werden“

In der aktuellen finanziell angespannten Lage der Stadt, wo Scheider mehr als ein Drittel des Budgets verantwortet, ist es wichtig, dass endlich Reformen umgesetzt werden, wird in einer Aussendung betont. „Die beschlossene Aufgaben- und Strukturreform muss endlich umgesetzt werden. Doch Personalreferent Scheider versucht sich weiterhin am Glückspiel mit der Zukunft der Stadt und drängt auf die Übernahme des Bundesabschlusses bei den Lohnverhandlungen, ohne zu wissen welche finanziellen Auswirkungen das für die Stadt haben kann. So ist keine Stadt zu machen“, fordert Geier endlich nötige Reformschritte ein.