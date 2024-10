Unfall bei Kreisverkehr in Puntigam: Auto und Kleinmotorrad kollidieren

Am heutigen Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall beim Kreisverkehr der Alten Poststraße/Wagner-Jauregg-Straße

Am heutigen Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall beim Kreisverkehr der Alten Poststraße/Wagner-Jauregg-Straße

Veröffentlicht am 2. Oktober 2024, 19:38 / ©Screenshot Google Streetview

Gegen 13 Uhr lenkte eine 48-Jährige ihren Wagen auf der Alten Poststraße in Fahrtrichtung Süden. Dabei beabsichtigte sie beim Kreisverkehr der Alten Poststraße/Wagner-Jauregg-Straße die zweite Ausfahrt zu nehmen und die Kreuzung geradeaus zu übersetzen. „Die Autofahrerin dürfte ihr Fahrzeug zunächst zum Stillstand gebracht und anschließend, als sie keine weiteren Verkehrsteilnehmer wahrnahm, in den Kreisverkehr eingefahren sein“, informiert die Polizei in einer Aussendung.

Motorradlenker leicht verletzt

Zeitgleich fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Wagner-Jauregg-Straße Richtung Westen. Auch dieser beabsichtigte beim selben Kreisverkehr die zweite Ausfahrt zu nehmen und die Kreuzung geradeaus zu übersetzen. Als der 51-Jährige ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 49-jährige Autofahrerin fuhr dabei mit der Frontseite ihres Wagen gegen die rechte Fahrzeugseite des Motorrades, wodurch der 51-Jährige zu Sturz kam. Der leicht verletzte Motorradlenker wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Ein Alkotest mit beiden Unfallbeteiligten verlief negativ.