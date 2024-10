Forsthaus Rampensau startet: Promi-Paare wollen die Rampensau 2024 sein

So voll wie noch nie: Das „Forsthaus Rampensau“ verspricht jede Menge Action, Ekstase, Konflikte und nackte Tatsachen. Und es werden nicht nur Freundschaften geschlossen. Die ersten Fetzen fliegen gleich zu Beginn. Zehn Promi-Paare ziehen ab Donnerstag um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV ins „Forsthaus Rampensau“ und rittern um den Titel „Rampensau 2024“ und das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro.

Ankunft des ersten Promi-Paares

What happen’s at Forsthaus, stays at Forsthaus. Nicht ganz – schließlich wird das Geschehen von 30 Kameras verfolgt. So auch die Ankunft des ersten Promi-Paares: „Wildsau“ Lydia Kelovitz und #BSF-Liebling Johannes Hofinger. Die beiden sind bereit für den Wettkampf: „Wenn wer deppat zu mir ist, bin ich dreifach so deppat zurück“, meint Lydia Kelovitz. Eine Ansage. „Dass‘ da keinen Diener gibt, das ist ja ein Skandal“, heißt es seitens Jazz Gitti.

Die traute Zweisamkeit im Forsthaus währt für die Ersteinzüglinge nur kurz, denn schon bald soll die Almhütte so voll werden, wie noch nie. Schon bald wird klar: Das wird alles andere als ein Luxus-Trip.

Zwei der „Stars“ kennen sich anscheinend von früher

„Ich könnte nicht mal in einer WG wohnen“, gibt Reality-Star Zoe zu. Wie ihr Forsthaus-Aufenthalt verlaufen wird? Vor allem, wenn sich auch Social Media-Star Max Weißenböck alias Maxamillion unter die Prominenz mischt. Die beiden scheinen eine besondere Vergangenheit zu haben: „Willkommen in der Hölle“, begrüßt ihn Zoe. Schon bald wird auch den anderen Bewohnern klar, dass da wohl mal mehr lief. Dass „King Kev in the house“ ist, stellt der „Tinderreisen“-Star gemeinsam mit Kompagnon Sayed von der ersten Minute an unter Beweis. Schließlich nutzt Kevin jede Gelegenheit, um ein paar Reime zu droppen, um vor allem die Frauen zu umgarnen, versteht sich. Nur Jazz Gitti scheint davon wenig begeistert: „Oida, Shakespeare wirst kaner mehr.“

„Wir sind die bekanntesten hier, auch wenn uns keiner kennt.“

Patrick alias „Specki“ stellt bei seiner Ankunft mit Freundin Natascha eines fest: „Wir sind die bekanntesten hier, auch wenn uns keiner kennt.“ Doch das soll das geringste Problem des „Mei potschertes Leben“-Stars sein, sondern viel mehr die anschleichende Eifersucht seiner Freundin und die noch anstehende Bettenverteilung. Vor allem, wenn die Beauty-Queens Paloma und Nadja jeweils ein eigenes Bettchen wollen. Wer wo schläft, darüber wird gestritten. #BSF-Casanova Stefan formuliert es offen: „Ich hab‘ nicht amal ein Bett heast.“