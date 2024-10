S36-Planung nimmt Fahrt auf: Startschuss rückt in greifbare Nähe

Die Murtal Schnellstraße S36, die Judenburg mit Scheifling verbindet, nimmt endlich Fahrt auf! Ein wichtiger Schritt wurde jetzt gesetzt: Die ASFINAG hat den ersten Abschnitt des Projekts zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht. Damit rückt der Start des Baus näher.

Rückblick: Was bisher geschah

Während der zweite Teilabschnitt von St. Georgen ob Judenburg bis Scheifling bereits seit November 2020 in Betrieb ist, liegt der Fokus nun auf dem ersten Abschnitt von Judenburg nach St. Georgen. „Dieser Lückenschluss ist enorm wichtig für die Region“, betont Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang (SPÖ). Denn durch die geplanten zwölf Kilometer wird das obere Murtal endlich besser an das Verkehrsnetz angebunden. „Neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs brauchen wir auch funktionierende Straßen. Tausende Pendlerinnen und Pendler sind auf diese Verbindung angewiesen“, so Lang weiter.

„Wir kommen dem Ziel einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsverbindung endlich näher“

Auch Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) sieht in dem Projekt einen entscheidenden Meilenstein: „Die S36 ist von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Zukunft der Region.“ Vor allem für Betriebe und die ansässige Bevölkerung sei der Ausbau unverzichtbar. „Wir kommen dem Ziel einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsverbindung endlich näher!“, freut sich Drexler. Er plädiert dafür, Infrastrukturprojekte ganzheitlich zu denken – also Schiene und Straße gleichermaßen zu stärken.

Wann geht’s los?

Die Kosten für den Ausbau werden auf rund 650 Millionen Euro geschätzt. Wenn alles nach Plan läuft und keine Verzögerungen auftreten, könnte der Baubeginn 2029 erfolgen. Die Bauzeit ist mit fünf Jahren veranschlagt.

Schutz von Natur und Anrainern im Fokus

Die Trassenführung orientiert sich an der bereits bestehenden B317 (Friesacher Straße). So wird das Tal nicht durch eine zusätzliche Verkehrsachse zerschnitten und der Natura-2000-Raum entlang der Mur bestmöglich geschützt. Um Anrainer in Rothenthurm, St. Peter und Wöll zu entlasten, sind drei Unterflurtrassen geplant. Auch neue Anschlussstellen bei Judenburg West und St. Peter ob Judenburg sollen für bessere Verbindungen sorgen. Herbert Reiterer von der Abteilung 16 (Verkehr und Landeshochbau) erklärt: „Wir werden parallel zur S36 auch die bestehenden Landesstraßen in enger Abstimmung mit der ASFINAG optimieren.“