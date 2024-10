„Demo gegen Rechts“ sorgt morgen fÃ¼r Verkehrs-Anhaltungen in Graz

Aufgrund einer Demonstration in Graz kommt es am Donnerstag zu Anhaltungen im Verkehr.

Veröffentlicht am 2. Oktober 2024, 21:29 / ©Holding Graz/Watzinger

Die Holding Graz informiert: Am Donnerstag kommt es in der Zeit von ca. 17.30 Uhr bis ca. 19. Uhr zu Anhaltungen der Straßenbahnlinien 1, 4, 6, 7 am Südtiroler Platz, Anhaltungen der Buslinien 30, 31, 32, 33, 34, 34E, 39, 40 und 67E im Bereich Radetzkybrücke und Radetzkystraße sowie Anhaltungen der Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6, 7 beim Eisernen Tor.

So verläuft die Route

Die Versammlung beginnt um etwa Uhr am Mariahilfer Platz. Ab 17.30 Uhr gehen die Teilnehmer auf der Strecke Mariahilfer Platz – Lendkai – Grieskai – Radetzkybrücke – Radetzkystraße – Joanneumring – Am Eisernen Tor – Hans-Sachs-Gasse zum Tummelplatz.