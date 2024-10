Trüb und regnerisch: So wird der Donnerstag in der Steiermark

So wird das Wetter am Donnerstag in der Steiermark.

In den Niederungen meist trüb durch Hochnebel, auf den Bergen sonnig, so beginnt der Donnerstag in der Steiermark laut Prognose. „Der Hochnebel wird meist nahtlos von höheren Wolken abgelöst, und in den südlichen Landesteilen setzt bis zum Abend auch neuerlich Regen ein. Der Wind kommt meist aus südlichen Richtungen und bleibt schwach“, informiert die GeoSphere Austria. Es bleibt am Donnerstag kühl mit Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad.