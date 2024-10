Italientief „Finny“ sorgt auch am Donnerstag für teils kräftigen Regen

So wird das Wetter am Donnerstag in Kärnten.

„Am Donnerstag verlagert sich das Tief langsam in den nördlichen Adriaraum, damit kommt im Tagesverlauf der nächste Regen. In Oberkärnten zeigt sich stellenweise in der Früh kurz die Sonne, es zieht von Südosten her aber rasch zu. Am Nachmittag beginnt es dann von Slowenien und Italien her allmählich wieder zu regnen“, prognostiziert die GeoSphere Austria.

Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf bis zu 1.500 Meter

Am längsten trocken soll es in den Tauern bleiben. Kühl bleibt es weiterhin – es werden Höchstwerte um die 10 Grad erwartet. „In der Nacht zum Freitag regional kräftiger Regen. Dabei sinkt die Schneefallgrenze bis gegen 1.500 Meter“, heißt es von den Experten.