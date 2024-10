Wettervorhersage für Wien: Trocken, aber kühl

Veröffentlicht am 2. Oktober 2024, 21:49 / ©5 Minuten

Besonders am Vormittag gibt es vereinzelte sonnige Auflockerungen, doch insgesamt dominieren die Wolken. Regen ist kaum zu erwarten, nur vereinzelt kann es kurz nieseln. Der Wind weht mäßig aus West bis Nord, am Morgen kann er noch etwas kräftiger ausfallen. Mit Höchsttemperaturen um 15 Grad bleibt es kühl. In der Nacht zum Freitag zieht dann Regen auf.