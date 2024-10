Wettervorhersage für Donnerstag: Kühl mit erneutem Regen

Ab dem Nachmittag zieht sich der Himmel fast überall zu, und besonders im Bergland sowie im Süden Österreichs setzt wieder verbreitet Regen ein. In Kärnten und der südlichen Steiermark wird der Regen rasch intensiver. Die Schneefallgrenze sinkt auf 2000 bis 1500 Meter, sodass in höheren Lagen Schnee zu erwarten ist. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest bis Nordost. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 16 Grad, in 2000 Metern Höhe um 1 Grad, so die Prognose der GeoSphere Austria.